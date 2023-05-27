"الأرصاد": أمطارٌ رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة وتبوك والجوف والشمالية ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وتكون على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوُّن الأمطار الرعدية على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.