ضبط 3 أشخاص لإشعالهم النار في مناطق محمية وداخل متنزه السودة بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، وهم مقيم من الجنسية المصرية، ومواطنان؛ لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومتنزه السودة في عسير.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريالٍ، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.