توقُّعات بعقد اتفاقيات وصفقات مليارية خلال ملتقى "بيبان 23"

ومن المتوقَّع أن يشهد الملتقى إطلاقات عدد من الصناديق الاستثمارية الهادفة إلى دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من الجولات الاستثمارية.