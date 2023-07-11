لا لأكياس البلاستيك وهو ساخن.. "ممارسات خاطئة لحفظ الخبز" تبرزها "أمانة جدة"

وأوضحت في إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر، أن المواصفات القياسية السعودية الخليجية (الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز) تتمثل في ضرورة ترك الخبز ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية قبل تعبئته، ثم تعبئة الخبز في عبوات صحية ومناسبة وجافة وخالية من العيوب تكفل حمايته والمحافظة على خواصه الطبيعية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، على أن يكون المنتج في العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد وصُنع في آنٍ واحد.