"الخريف" يبحث مع وفد صيني تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة والصين في عددٍ من الصناعات الواعدة، وزيادة التبادل التجاري في السلع غير النفطية بين البلدين، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين أكثر من 37 مليار ريال خلال العام الماضي 2022، فيما بلغت الواردات أكثر من 147 مليار ريال.