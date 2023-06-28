الطائف.. 158 ترخيصًا للمطاعم والمطابخ لذبح الأضاحي

أصدرت أمانة محافظة الطائف، 158 ترخيصًا نظاميًّا بالذبح للمطابخ والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى في مختلف أرجاء المحافظة؛ وذلك في إطار جهودها للتيسير على السكان الراغبين في الأضحية، وتقليل الضغط على المسالخ الأخرى الموزعة في المدينة.