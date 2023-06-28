محليات
الطائف.. 158 ترخيصًا للمطاعم والمطابخ لذبح الأضاحي
في إطار جهود الأمانة للتيسير على السكان الراغبين بالأضحية
أصدرت أمانة محافظة الطائف، 158 ترخيصًا نظاميًّا بالذبح للمطابخ والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى في مختلف أرجاء المحافظة؛ وذلك في إطار جهودها للتيسير على السكان الراغبين في الأضحية، وتقليل الضغط على المسالخ الأخرى الموزعة في المدينة.
وأوضحت الأمانة أن إصدار تصاريح ذبح الأضاحي، يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسية، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات.
الجدير بالذكر أن إصدار التصاريح النظامية للمطابخ والمطاعم لذبح الأضاحي، يأتي في إطار جهود الأمانة واستعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ أعمال الرقابة على الأنشطة كافة ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية، بما يحقق متطلبات الاستدامة.