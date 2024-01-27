دور الـ16 من بطولة آسيا: أستراليا أمام إندونيسيا.. وطاجيكستان في مواجهة الإمارات

وكان منتخب إندونيسيا قد تأهل للدور ثُمن النهائي من بطولة كأس آسيا بعد أن وقع بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في حين تأهل منتخب أستراليا بعد تصدُّره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.