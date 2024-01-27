دور الـ16 من بطولة آسيا: أستراليا أمام إندونيسيا.. وطاجيكستان في مواجهة الإمارات

تنطلق غدًا الأحد أولى منافسات دور الـ16 من منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وتقام فيها مباراتان على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين منتخبَي أستراليا وإندونيسيا في تمام الساعة الـ2.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جاسم بن محمد.
وكان منتخب إندونيسيا قد تأهل للدور ثُمن النهائي من بطولة كأس آسيا بعد أن وقع بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في حين تأهل منتخب أستراليا بعد تصدُّره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
تُقام المباراة بين منتخبَي طاجيكستان والإمارات في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة على ملعب أحمد بن علي.
وكان منتخب الإمارات قد تأهل بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما جاء طاجيكستان أيضًا وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.