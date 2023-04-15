آفاق عريضة فتحت أبوابها زيارة الملك سلمان.. سلطان "بروناي" في السعودية
تأتي زيارة سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه، للمملكة، في إطار ما يربط بين البلدين من علاقات متينة، وما يمتلكانه من مقومات لتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.
ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تعود في شقها الرسمي إلى العام 1992 بتمثيل سعودي (غير مقيم)، من خلال سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا، ثم تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بوتيرة متسارعة على الأصعدة كافة، منذ افتتاح السفارة السعودية في العاصمة البروناوية (بندر سري بكاون) في عام 1995.
وتكمن أهمية زيارة سلطان بروناي دار السلام للمملكة في أنها تأتي في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، وتتوّج سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والاتصالات الثنائية الرسمية بين البلدين في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.
وتطوّرت العلاقات بين البلدين بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبروناي دار السلام في عام 2017، التي تمّ خلالها تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بينهما، التي تشمل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية، وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية.
ويتطلع البلدان لأن تسهم زيارة سلطان بروناي دار السلام للمملكة في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.