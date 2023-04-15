آفاق عريضة فتحت أبوابها زيارة الملك سلمان.. سلطان "بروناي" في السعودية

تأتي زيارة سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه، للمملكة، في إطار ما يربط بين البلدين من علاقات متينة، وما يمتلكانه من مقومات لتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.