6 خدمات تعزّز حياة السعوديات الصحية.. تفاصيل إطلاق "الاستثمارات العامة" لـ"كياني"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إطلاق شركة "كياني" المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة العربية السعودية؛ حيث ستركز الشركة على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسة، تشمل: اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، إضافة إلى التثقيف الصحي.
وترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مجلس إدارة الشركة، فيما تهدف "كياني" للاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية، والجسدية والاجتماعية، وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل المساهمة في استحداث مجتمع حيوي تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يأتي إطلاق شركة "كياني" تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، وتوطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وستقدم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربطاً سلساً بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعياً للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات، وستعمل شركة "كياني" على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والمساهمة في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.
وقال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، إن شركة كياني تهدف إلى استحداث عديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال.
وأعرب "إسماعيل"، عن سعادته اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيس بصحة ورفاهية المرأة؛ حيث ستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية".