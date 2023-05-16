شركة الروسان للمقاولات و شركة "ستراباك" عمان توقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع في السلطنة

وقعت شركة الروسان للمقاولات و شركة ستراباك عمان اتفاقية تنفيذ مشاريع مشتركة في سلطنة عمان في مجال مقاولات البنية الأساسية، ومنها مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين دوار مطار الدقم إلى رأس مركز بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقع الاتفاقية عن شركة ستراباك عمان الشيخ حامد بن عبدالقوي العقيد اليافعي المدير التنفيذي للشركة، فيما وقعها عن شركة الروسان للمقاولات الشيخ محمد هزاع أبا الروس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وبين الروسان أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون في تنفيذ المشاريع والاستثمار المتنوع تأكيداً للتعاون الاقتصادي المتنامي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان التي قطعت شوطاً كبيراً نحو التكامل، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية .
وقال الروسان: بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله الداعمة لجميع الشركات الوطنية بأن تكون شركات دولية ورائدة على مستوى المنطقة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030
وهذا الذي تحقق عبر المشاريع التنموية وبخاصة في مجال الطرق والتي كان من أهمها المشروع الحيوي الهام الذي يربط المملكة بسلطنة عمان وقامت شركة الروسان بتنفيذه .
وتمنى الروسان النجاح وتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها في سلطنة عمان مع الشركاء بكل تميز واتقان .