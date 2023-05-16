شركة الروسان للمقاولات و شركة "ستراباك" عمان توقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع في السلطنة

وقعت شركة الروسان للمقاولات و شركة ستراباك عمان اتفاقية تنفيذ مشاريع مشتركة في سلطنة عمان في مجال مقاولات البنية الأساسية، ومنها مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين دوار مطار الدقم إلى رأس مركز بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.