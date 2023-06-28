بالصور.. استعدادات الطائف لعيد الأضحى.. "أعلام ولوحات ومتعة بصرية"

وفي سياق آخر من الاستعدادات، أوضحت أمانة الطائف أن كل الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.