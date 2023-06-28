بالصور.. استعدادات الطائف لعيد الأضحى.. "أعلام ولوحات ومتعة بصرية"

كشفت أمانة محافظة الطائف، عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية، وتشغيل تكبيرات العيد في الحدائق والمتنزهات، ورفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات الرياضة.
ووفقًا لبيان أوردته الأمانة لـ"سبق"؛ فإنها قد شرعت في متابعة من الأمين المهندس ناصر الرحيلي، في تركيب أكثر من 1000 علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من 400 لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، وتزيين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.
وفي سياق آخر من الاستعدادات، أوضحت أمانة الطائف أن كل الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.