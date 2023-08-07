فتيات الكشافة يعبرن عن اعتزازهن بتمثيل المملكة في المخيم العالمي

تحدثت مجموعة من فتيات الكشافة السعودية، عن مشاركتهن في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين، المنعقد حاليًا في كوريا الجنوبية، تحت شعار "ارسم حلمك"، حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 43 ألف شاب وشابة يمثلون 158 دولة.
وأكدن أهمية المخيم في إكسابهن المزيد من الخبرات والتجارب والمهارات والاعتماد على النفس.
كما عبرن عن اعتزازهن بتمثيل فتيات الوطن في هذه التظاهرة الكشفية العالمية، وقالت المُشاركة دانا عزيز: إن دور العيش عدة أيام في الطبيعة بعيدًا عن حياة الترف، في التعود على حياة التقشف والاقتصاد؛ حيث يقمن بإعداد طعامهن بأنفسهن، وترتيب خيامهن مع انعدام الإنارة الكهربائية.
وأضافت، أن هذا سينعكس ولا شك على حياتها، مؤكدة اعتزازها بتلك المشاركة وحرصها أشد الحرص على أن تمثل بنات وطنها خير تمثيل.
من جهتها أعربت ليان صالح، عن اعتزازها بتلك الثقة وترشيحها لتمثيل الوطن في هذا التجمع العالمي الكبير، وقالت: إن هذه الثقة محط فخر واعتزاز، تدفعها وزميلاتها لبذل كل شيء من أجل ظهور بنات الوطن بالصورة اللائقة به.
فيما قالت سحر بنت محمد: إن المخيم كان فرصة لها لاكتساب المزيد من الخبرات والتدريب على الاعتماد على النفس أكثر، ودراسة الطبيعة، وممارسة الكثير من المهارات التي ستكون نقطة تحول في حياتها المستقبلية، مشيرة إلى أن مشاعرها ممتزجة بين الحماس والفخر بتمثيل الوطن، والطموح بتنمية المهارات وتكوين صداقات مع فتيات كشافة العالم.
بدورها أكدت تالا المالكي، أن المُخيم كان فرصة لها، للتعرف على الثقافات المختلفة، وبناء الصداقات، والتخييم في الهواء الطلق، وممارسة العديد من الأنشطة.
وأوضحت أن ذلك يعزز لديها مفاهيم وقيم العمل التطوعي الذي تقوم عليه الكشافة ويطور مهاراتها، مؤكدة حرصها وزميلاتها على إظهار صورة فتيات الوطن بأفضل صورة تتناغم وما تجده الفتاة السعودية من دعم ورعاية من ولاة الأمر - حفظهم الله-.
وقالت المشاركة سلمى محمود إن هذه التظاهرة الكشفية العالمية التي تضم ثقافات متعددة، كانت فرصة لها لتكوين صداقات جديدة مع فتيات الكشافة من مختلف الدول، ولتنمية هواياتها، وتبادل الخبرات مع الآخرين في المجال الكشفي.
وعبرت في ختام حديثها عن الفخر والاعتزاز بتمثيل الوطن في هذا المخيم؛ حيث يعرف كشافة العالم على التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة.
من جانب آخر تعرض جمعية الكشافة العربية السعودية، ضمن مشاركتها بالمخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين، في كوريا الجنوبية، عرضًا يمكن الزائر للجناح السعودي في قرية التنمية العالمية (GDV)، عبر الباركود من التعرف على مناطق المملكة والمشروعات الحاضرة والمستقبلية في كل منطقة.
وأوضحت المشرفة على ورشة العرض القائدة مشاعل بنت محمد العبدالعالي، أن الورشة عبر الباركود تسلط الضوء على المشروعات الكبرى وعلى جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتي تُعد الجوهر المحوري لرؤية السعودية 2030.
وقالت "العبدالعالي": إن مثل هذه التجمعات العالمية الكبرى فرصة لنُري العالم مشروعاتنا المقبلة، والدور المتوقع منها في فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، سواء في مشروعات الطاقة، أو السياحة، أو التطوير الحضري، أو الثقافي، أو الإسكان، أو الرعاية الصحية.
إلى ذلك يُشارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية؛ المُشارك في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين، المقام حاليًا في سايمانغوم، ببلدة بوأن في إقليم جولا الشمالي، اليوم الاثنين، في يوم الثقافات العالمي، الذي يهتم بتبادل الثقافات بين المشاركين البالغ عددهم 43281 شابًا وشابة، يمثلون 158 دولة حول العالم؛ تحت شعار "ارسم حلمك".
وقدّم وفد الجمعية، العديد من الفعاليات، تضمنت الضيافة السعودية، ممثلة في تقديم القهوة السعودية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية والنسائية لمختلف مناطق المملكة، وبعض الأكلات الشعبية المحلية، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي السعودي.
كما قدم معرض مصور بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام؛ وصورًا تمثل مشاركات الكشافة السعودية في المخيمات العالمية؛ حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالًا من المشاركين.