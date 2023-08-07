فتيات الكشافة يعبرن عن اعتزازهن بتمثيل المملكة في المخيم العالمي

وقالت "العبدالعالي": إن مثل هذه التجمعات العالمية الكبرى فرصة لنُري العالم مشروعاتنا المقبلة، والدور المتوقع منها في فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، سواء في مشروعات الطاقة، أو السياحة، أو التطوير الحضري، أو الثقافي، أو الإسكان، أو الرعاية الصحية.