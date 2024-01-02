المشروعات الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية بالمدينة المنوّرة توفر خيارات عدة لمتسوّقي "المركزية"

أسهمت المشروعات الإنتاجية الصغيرة في المنطقة المركزية بالمدينة المنوّرة بانتعاش حركة التسوّق، وتوفير عديد من السلع والمنتجات والخدمات، التي يحتاج إليها الزائرون طوال إقامتهم في المدينة المنوّرة.
ويمكن للزائر التنقل في مناطق مفتوحة تتوسط الفنادق القريبة من المسجد النبوي، تتعدّد فيها أوجه النشاط الاقتصادي، لتشمل محال الهدايا والعطور والملابس، ومتاجر الذهب، وأركان القهوة، والمشروبات الساخنة، إضافة إلى المتاجر الحرفية المتنوعة التي يعمل بها شباب سعودي.
وتتضمن الأنشطة سلعاً ومصنوعات يدوية؛ كالسجاد، والسبح، والخواتم، فضلاً عن متاجر لتقديم الأطعمة التقليدية الخاصة بالبلدان الآسيوية، والإفريقية، والأوروبية، والعربية، تعمل على مدار الساعة.
وتمثّل وفرة الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة الحضرية الجاذبة في المنطقة المركزية، وإتاحة مساحات واسعة للمشاة، وأعمال التشجير، وتشييد عديد من المشروعات السكنية الفندقية الرائدة، جانباً من أوجه الرعاية لضيوف الرحمن خلال فترة وجودهم في المدينة المنوّرة، إلى جانب قربها من معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يفد إليه كثيرٌ من الزائرين ضمن برامج الزيارات اليومية.