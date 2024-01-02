المشروعات الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية بالمدينة المنوّرة توفر خيارات عدة لمتسوّقي "المركزية"

وتمثّل وفرة الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة الحضرية الجاذبة في المنطقة المركزية، وإتاحة مساحات واسعة للمشاة، وأعمال التشجير، وتشييد عديد من المشروعات السكنية الفندقية الرائدة، جانباً من أوجه الرعاية لضيوف الرحمن خلال فترة وجودهم في المدينة المنوّرة، إلى جانب قربها من معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يفد إليه كثيرٌ من الزائرين ضمن برامج الزيارات اليومية.