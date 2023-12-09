"الهلال الأحمر": مركز القيادة والسيطرة تلقى 101 ألف بلاغ في نوفمبر الماضي

أكّدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن لديها الالتزام الدائم بتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية في جميع مناطق المملكة.
وكشفت الهيئة أنه خلال شهر نوفمبر 2023 وصل عدد البلاغات الواردة إلى المركز الوطني الإسعافي للقيادة والسيطرة، إلى 101,510 بلاغات، فيما وصل عدد المرضى إلى 48,407 مرضى.
وبخصوص إجمالي عدد البلاغات التي تمّت مباشرتها في المناطق، أوضحت الهيئة أن مكة المكرّمة جاءت في المقدمة بـ 22,901 بلاغ، ثم الرياض "17,400 بلاغ"، المنطقة الشرقية بـ"8,060 بلاغًا.
وسجّلت المدينة المنوّرة 6,746 بلاغًا، فيما سجّلت عسير 3,949 بلاغًا، وسجلت القصيم 2,966 بلاغًا، وجازان 2,218 بلاغًا، ثم تبوك بـ 1,957 بلاغًا.