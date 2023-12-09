"الهلال الأحمر": مركز القيادة والسيطرة تلقى 101 ألف بلاغ في نوفمبر الماضي

وبخصوص إجمالي عدد البلاغات التي تمّت مباشرتها في المناطق، أوضحت الهيئة أن مكة المكرّمة جاءت في المقدمة بـ 22,901 بلاغ، ثم الرياض "17,400 بلاغ"، المنطقة الشرقية بـ"8,060 بلاغًا.