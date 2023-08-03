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إنذار أحمر لـ3 مناطق.. أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول

الحالات تنتهي في الساعة الـ9 مساء اليوم وتشمل عددًا من المحافظات
إنذار أحمر لـ3 مناطق.. أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر لثلاث مناطق هي: نجران وجازان وعسير، بخصوص أمطار غزيرة مصحوبة بعدد من التأثيرات.

تفصيلاً، قال المركز: إن الإنذار في منطقة نجران يشمل محافظة بدر الجنوب ويبدأ في الساعة 12:00 وينتهي في الساعة 21:00، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأضاف: الإنذار في منطقة جازان يشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب"، ويبدأ في الساعة 12:00 وينتهي في الساعة 21:00، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتابع المركز: الإنذار في منطقة عسير يشمل "الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب"، ويبدأ في الساعة 12:00 وينتهي في الساعة 21:00، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

جازان
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