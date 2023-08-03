إنذار أحمر لـ3 مناطق.. أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر لثلاث مناطق هي: نجران وجازان وعسير، بخصوص أمطار غزيرة مصحوبة بعدد من التأثيرات.
تفصيلاً، قال المركز: إن الإنذار في منطقة نجران يشمل محافظة بدر الجنوب ويبدأ في الساعة 12:00 وينتهي في الساعة 21:00، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأضاف: الإنذار في منطقة جازان يشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب"، ويبدأ في الساعة 12:00 وينتهي في الساعة 21:00، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتابع المركز: الإنذار في منطقة عسير يشمل "الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب"، ويبدأ في الساعة 12:00 وينتهي في الساعة 21:00، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.