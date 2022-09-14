stcو"سدايا" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

وتهدف المذكرة إلى تطوير وبحث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المُمكِّنة ذات العلاقة وتوطينها وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة البيانات وحوكمتها. وتسعى هذه الاتفاقية للاستفادة من برنامج inspireU من خلال المشاركة في فعاليات نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ودعم المشاريع الناشئة ، ودعم stc في رفع جودة بياناتها ضمن أفضل الممارسات العالمية، ومساعدتها في الالتزام بحوكمة البيانات ونظام حماية البيانات الشخصية. وتهدف الاتفاقية إلى توطين الذكاء الاصطناعي وتطوير أصول الخوارزميات، والمساهمة في تسريع رفع نسبة الإلتزام بتنظيمات البيانات على المستوى الوطني وتفعيل الرسائل التوعوية لحماية البيانات الشخصية.