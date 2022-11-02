تفاعلًا مع "سبق".. "أسواق النفع العام" تضبط 49 مندوبًا مخالفًا بسوق الخضار بجدة

وأشار الزهراني إلى أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة؛ مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة. وبيّن الزهراني أنه لا يوجد أي منافسات تؤثر على أبناء المهنة داخل السوق؛ لأن تأجير المباسط والمعاشق وإدخال البضائع الوطنية؛ يكون تحت اسم الدلالين النظاميين، وعمليات التحريج مقتصرة على السعوديين، ولا يوجد حاليًا مستثمرون أجانب داخل السوق في الحراجات والمباسط والمعاشق.