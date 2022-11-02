تفاعلًا مع "سبق".. "أسواق النفع العام" تضبط 49 مندوبًا مخالفًا بسوق الخضار بجدة

تفاعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع التقرير الميداني الذي رصدته "سبق" بعنوان "العمالة الوافدة تسيطر على سوق الخضار بجدة والرقابة غائبة".
وأكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات، التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح الزهراني أن الوزارة نفّذت أكثر من 6010 جولات رقابية وتفتيشية، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ خلال 3 أشهر.
وبيّن أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق؛ حيث نفّذت أكثر من 603 جولات خلال الشهر الماضي، تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات؛ موضحًا أنه يتم التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حالة عدم مراجعة المخالفين يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة؛ وذلك وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة.
وأشار الزهراني إلى أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة؛ مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة. وبيّن الزهراني أنه لا يوجد أي منافسات تؤثر على أبناء المهنة داخل السوق؛ لأن تأجير المباسط والمعاشق وإدخال البضائع الوطنية؛ يكون تحت اسم الدلالين النظاميين، وعمليات التحريج مقتصرة على السعوديين، ولا يوجد حاليًا مستثمرون أجانب داخل السوق في الحراجات والمباسط والمعاشق.
وأشار إلى أن المباسط أمام المعاشق نظامية حسب العقد المُبرَم وكراسة المواصفات الخاصة لمستثمر السوق (شركة أسواق جدة المركزية)، وأنه يحق لهم تأجير تلك المباسط؛ علمًا بأن الاشتراطات الملزمة للمستثمر تأجيرُها فقط للسعوديين، أما بالنسبة للأجانب المتواجدين في ساحات الحراج الوطنية فهم عمالة على كفالة الدلالين لعمليات التحميل والتنزيل والرص بعد انتهاء الحراج.
وأكد حرص إدارة السوق ولجنة التوطين على تواجد أصحاب المعاشق أو من ينوب عنهم من الجنسية السعودية، وأن تكون العمالة على كفالة أصحاب المعشق أو المؤسسة المستأجرة، وفي حال المخالفة فإنه يتم تطبيق النظام بحق مستأجر المعشق. وقد تم ضبط 49 مندوبًا مخالفًا، وأُخِذَت عليهم إقرارات بضرورة تواجد مندوب سعودي لعمليات الشراء للبضائع الخاصة بالشركات والفنادق والإعاشات.
وناشدت إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة، جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية؛ بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.