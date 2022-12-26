متخصص في علم المناعة: بيئتنا المحلية ممتازة للحشرات الصالحة للأكل ومنها "صرصور الحقل"
أكد مختص في علم المناعة أن هناك كثيراً من الحشرات منها صرصور الحقل "الكريكيت"، صحيّة وصالحة للأكل وقيمتها الغذائية أعلى من الأسماك ولحوم الأبقار والألبان والبقول كالفول، كاشفاً بأن لدينا أبحاثاً في جامعات خليجية لإضافة حشرة "الجراد" إلى بعض المخبوزات.
وقال الدكتور صلاح الهاجري، المتخصص في علم المناعة والأمراض لبرنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية: "بيئتنا المحلية ممتازة للحشرات الصالحة للأكل".
وأضاف: "الحشرات تعتبر مصادر جيدة للبروتين الحيواني تتفوق على البقوليات، وتتميز عن الأسماك ولحوم الأبقار باحتوائها على الألياف" مشيراً بأن "الجراد أكثر فائدة من الأسماك ولحوم الأبقار" وبأن "سوسة النخيل من الحشرات الصالحة للأكل".
وأوضح أن هناك كثيراً من دول العالم المتقدمة سمحت باستخدام الحشرات في غذاء الإنسان، وتضاف إلى الأطعمة كالمخبوزات والبسكويت.
وأفاد بأن هناك كثيراً من الحشرات التي تتغذى على النبات فقط تكون صالحة للأكل.
ولفت إلى أن البعض لديه صورة ذهنية مقززة عن الحشرات، بينما هي تربى في مزارع خاصة للاستهلاك الآدمي وليست طفليات.
وعن طريقة استخدام هذه الحشرات في الأكل، أوضح أنها قد تستعمل بكاملها أو مطحونة في الأكل أو تجفف في الأفران، وتضاف إلى مأكولات أخرى أو تقدم مباشرة.
وأشار إلى أن مذاق الحشرات الصالحة للأكل شبيه بالجمبري أو الروبيان أو الأسماك.