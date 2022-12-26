‏متخصص في علم المناعة: بيئتنا المحلية ممتازة للحشرات الصالحة للأكل ومنها "صرصور الحقل"

أكد مختص في علم المناعة أن هناك كثيراً من الحشرات منها صرصور الحقل "الكريكيت"، صحيّة وصالحة للأكل وقيمتها الغذائية أعلى من الأسماك ولحوم الأبقار والألبان والبقول كالفول، كاشفاً بأن لدينا أبحاثاً في جامعات خليجية لإضافة حشرة "الجراد" إلى بعض المخبوزات.