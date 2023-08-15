محليات

المدينة المنوّرة.. "المكافحة" تضبط مواطناً يروّج للحشيش المخدّر وتحيله للنيابة

فيما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عمّا يتوافر من معلومات أو نشاط ذات صلة
المدينة المنوّرة.. "المكافحة" تضبط مواطناً يروّج للحشيش المخدّر وتحيله للنيابة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنوّرة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدّر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
المدينة المنوّرة

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