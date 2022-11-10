"المطرية" تنطلق غدًا وتستمر.. "العصيمي": تتحرك لهذه المناطق والغزارة هنا

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن الحالة المطرية تبدأ غدًا الجمعة على أجزاء متفرقة من القصيم والشمال الشرقي، مشيرًا إلى استمرارها الأيام القادمة.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه نتيجةً للاندفاع البارد أواسط المتوسط المسبب لنشاط تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العالية والمتوسطة تتحرك الحالة الجوية شمالًا، وتتركز على حائل ورفحاء وأجزاء من الجوف.
وأضاف: "الحالة المطرية مستمرة بشكل متفاوت الأيام القادمة بإذن الله، والغزارة غالبًا في نطاق حائل ورفحاء وأجزاء من الجوف".
وتابع: "طبيعة السحب رعدية متفرقة، ولا يُشترط أن يكون التأثير شاملًا بنفس رسم التوقعات، ولكن نأخذ منها الشكل العام، والفرصة قد تشمل تدريجيًا مناطق أخرى، لكن يفضّل التركيز على الأيام الأولى".