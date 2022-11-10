"المطرية" تنطلق غدًا وتستمر.. "العصيمي": تتحرك لهذه المناطق والغزارة هنا

وتابع: "طبيعة السحب رعدية متفرقة، ولا يُشترط أن يكون التأثير شاملًا بنفس رسم التوقعات، ولكن نأخذ منها الشكل العام، والفرصة قد تشمل تدريجيًا مناطق أخرى، لكن يفضّل التركيز على الأيام الأولى".