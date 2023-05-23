من يناير حتى مارس.. إصدار 332 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات بلغت 8.2 مليارات ريال

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أنه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023 تم إصدار 332 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بحجم استثمارات يصل إلى 8.2 مليارات ريال، فيما بدأ 300 مصنع عمليات الإنتاج باستثمارات تتجاوز 7.9 مليارات ريال، وتمكّن القطاع من إيجاد 28.332 فرصة وظيفية 54% منها للسعوديين.