"الغطاء النباتي" يستعرض تحديات تنفيذ استراتيجية المراعي الطبيعية في المملكة

وتناولت أهمية المراعي في المملكة والوضع الراهن لها؛ حيث تمثل المساحة الأكبر في النطاقات البيئية بنحو 73% (146 مليون هكتار) من المساحة الكلية للمملكة، ووجوب استعادتها والمحافظة عليها وحمايتها من التدهور، وذلك عبر تنفيذ الدراسات العلمية الخاصة بقطاع المراعي في إطار الخطة التنفيذية لمبادرة السعودية الخضراء؛ تحقيقًا لمستهدفاتها في هذا المجال الحيوي، ومنها الوصول إلى حماية 30% من مساحة المراعي بالمملكة، ما يسهم في تحقيق تنمية بيئية متوازنة.