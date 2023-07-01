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القيادة تهنئ رئيس الصومال بذكرى استقلال بلاده
تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الشقيق الأمن والاستقرار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور حسن شيخ محمود؛ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق، الأمن والاستقرار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور حسن شيخ محمود؛ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق، الأمن والاستقرار.