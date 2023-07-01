القيادة تهنئ رئيس الصومال بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور حسن شيخ محمود؛ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.