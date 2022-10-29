رابطة العالم الإسلامي تجمع كلمة المسلمين حول العالم

وقدمت رابطة العالم الإسلامي مجموعة من المشاريع الإغاثية والبرامج والمبادرات، ومشاريعها التنموية المستدامة؛ حيث قدمت المساعدات والدعم للمسلمين والمحتاجين تنمويًّا وصحيًّا وإغاثيًّا، واستفاد منها مئات الآلاف من البشر حول العالم، ومن تلك البرامج الحملةُ الأولى من البرامج الإغاثية والغذائية في السودان، وتوزيع الغذاء وصهاريج مياه الشرب والري، ضمن خطة استباقية تنفذها رابطة العالم الإسلامي، لتفادي كارثة المجاعة في أشد المناطق تضررًا من الجفاف في العالم.