موعد أعلى وأقل حرارة.. "الزعاق": بعد 47 يومًا يبدأ صقيع الأرض الضار للمزروعات

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أعلى معدل حرارة يومي يكون قبيل العصر؛ حيث تجتمع فيه حرارة السطح مع حرارة الأجواء؛ فيما يكون أقل معدل حرارة يومي قبيل الفجر حين تجتمع فيه برودة السطح مع برودة الأجواء.