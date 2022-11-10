موعد أعلى وأقل حرارة.. "الزعاق": بعد 47 يومًا يبدأ صقيع الأرض الضار للمزروعات

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أعلى معدل حرارة يومي يكون قبيل العصر؛ حيث تجتمع فيه حرارة السطح مع حرارة الأجواء؛ فيما يكون أقل معدل حرارة يومي قبيل الفجر حين تجتمع فيه برودة السطح مع برودة الأجواء.
وأضاف الزعاق أن الشمس أساس الحرارة وغيابها يجلب البرودة؛ لذلك يكون الصيف حارًّا طوال النهار ويبرد الشتاء طوال الليل.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أنه عند وصول الشمس إلى خط الاستواء نزولًا؛ تبدأ في تخزين البرودة، وعند وصولها إلى مدار السرطان تنفثها على هيئة صقيع خلال ديسمبر ويناير.
وأكد الزعاق أنه بعد 47 يومًا يبدأ صقيع الأرض الضار للمزروعات والمتعب للحلال والمهلك لصغارها.
وأكمل: من عادة الأمطار الموسمية أن السحب تتوالى على نفس أماكنها غالبًا، وكل حالة أوسع من التي قبلها، ويتزامن سقوطها مع انخفاض في درجات الحرارة على أماكن التهاطل وهذا ما سنلاحظه خلال هذين اليومين.