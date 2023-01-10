صفر درجة مئوية.. طريف تسجّل أدنى حرارة بالمملكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بصفر درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، شرورة 29 درجة، نجران والقنفذة 28 درجة، وجدة وبيشة 27 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بصفر درجة مئوية، تليها القريات 3 درجات، وتبوك وعرعر 4 مئوية، ثم حائل وسكاكا ورفحاء 6 مئوية.
وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وطريف وأبها والباحة وسكاكا والطائف وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والقريات والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.