حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (أول أيام التشريق) إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.