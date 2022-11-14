خلال رئاستها المجموعة لأول مرة.. تعرَّف على خطط إندونيسيا لاستضافة قمة العشرين 2022

من جهة أخرى، يُعدُّ اقتصاد إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأحد اقتصادات الدول الناشئة في العالم. وهي عضو في مجموعة العشرين، وتصنف على أنها دولة صناعية جديدة، وتحوز الترتيب السادس عشر في قائمة الدول المصنفة حسب الناتج الإجمالي المحلي، وهي الدولة السابعة في تكافؤ القوة الشرائية.