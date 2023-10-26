"السجل العقاري" ينظم ورشة عمل لبحث فرص تمكين القطاع العقاري

وأوضح أن الورشة شكلت فرصة مناسبة للمهتمين بالقطاع العقاري، بما فيهم كبار الملاك والمستثمرون في القطاع العقاري، والجهات الحكومية، والمطورون العقاريون، والشركات المعنية بالقطاع، وسيتم بحث فرص تمكين القطاع العقاري وتطويره وتنميته وبحث جميع تحديات تطبيق السجل العقاري في المملكة.

وأكد الالتزام بتقديم الدعم والإرشاد لجميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع، لجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمار في العقارات وتنويع الاقتصاد وتحقيق الرؤية المستقبلية.