إنذار أحمر للأرصاد ينبه لأمطار بـ5 مناطق.. و"المدني" يتفاعل محذرًا من تجمعات المياه

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات الأرصاد حول حالة الأمطار في 5 مناطق، خلال اليوم، داعيًا إلى البقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفاديًا لأي مكروه لا قدر الله، وعدم المجازفة بالحياة.