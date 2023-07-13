46 مئوية.. الأحساء والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والمدينة المنورة 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 21 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: كل من وادي الدواسر والعلا والخرج والدهناء 45 مئوية، ومكة المكرمة والدمام والصمان وشرورة وينبع وحفر الباطن 44 مئوية، وكل من الرياض وبريدة والتنهات 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ21 مئوية، تليها الباحة 22 درجة وطريف والقريات 24 مئوية.
وسجلت الوجه وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 90% و80%.