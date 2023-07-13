46 مئوية.. الأحساء والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والمدينة المنورة 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 21 مئوية.