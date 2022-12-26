رصد 63 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية ولم تبلغ لحظيًا

وقالت "الغذاء والدواء" إنه ضمن جهودها لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، فقد رصد مفتشوها 10 منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة، و27 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و26 منشأة لم تبلغ الهيئة عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.