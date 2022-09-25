"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على السيل الكبير والطائف وعشيرة والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام والكامل ورهاط ومدركة وثول وجدة ورابغ وعسفان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.