"الصحة" تشارك في أنشطة وفعاليات اليوم العالمي للوبائيات الحقلي

وتُقدم البرامج التدريبية على مستويات مختلفة من دورات قصيرة وبرامج دراسات عليا، بالتعاون مع العديد من الجهات، ويستقبل البرنامج المتدربين من كافة مناطق المملكة، وكذلك من دول مجلس التعاون؛ بهدف بناء القدرات الوبائية ضمن قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة وشركائها؛ لا سيما على مستوى المناطق من خلال تعزيز رصد الصحة العامة، وتحسين الكشف، والاستقصاء والاستجابة للفاشيات، والتواصل الأكثر فعالية، إضافة إلى تحسين توافر البيانات واستخدامها لأغراض صنع القرار، سواءً خلال الأحوال العادية أو أثناء الأزمات.