"الجلاجل" يعلن نجاح خطط المنظومة الصحية لموسم الحج وخلوّه من أي تفشيات

وأعرب في ختام تصريحه، عن شكره وامتنانه لجميع الجهات الحكومية المشاركة على الدور التكاملي الذي اضطلعت به في تقديم الخدمات، الذي كان له أثر كبير في نجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، ومنع حدوث أي تفشّيات للأوبئة المنتشرة عالميًا، مشيداً بالتعاون والتكاتف بين جميع الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، متوجهاً بالشكر إلى جميع الممارسين الصحيين "أبطال الصحة" من كافة جهات المنظومة الصحية، ورجال الأمن، وكافة العاملين في موسم الحج، على تفانيهم وجهودهم الحثيثة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين.