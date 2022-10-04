"الغذاء والدواء": الصيدليات مُلزَمة بوضع ملصق يوضح سعر الدواء على العبوة الخارجية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الصيدليات مُلزَمة بوضع ملصق يوضح سعر المستحضر الصيدلاني على عبوة الدواء.
وأوضحت الهيئة ردًا على شكوى أحد المواطنين من إحدى الصيدليات التي تجاهلت وضع سعر الدواء على العلبة الخارجية، أنه يمكن التأكد من السعر الفعلي للمستحضر عبر تطبيق "طمني".
وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن أسعار الأدوية محددة ومراقبة ولا يمكن إلغاء تسعيرها، لافتةً إلى أن الأسعار ما زالت محددة، والهيئة مستمرة في مراقبتها ومتابعتها.
وأضافت الهيئة أن الشركات ملزمة بطباعة باركود "ثنائي الأبعاد" على العبوة الخارجية للدواء، ويمكن التعرف على السعر المحدد من قبل الهيئة من خلال قراءة الباركود عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة.
ولفتت "الغذاء والدواء" إلى أن الصيدليات مُلزَمة بوضع سعر على العلبة الخارجية للدواء يتوافق مع السعر الموجود في الباركود، وغير مسموح بالبيع بسعر أعلى.