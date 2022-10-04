"الغذاء والدواء": الصيدليات مُلزَمة بوضع ملصق يوضح سعر الدواء على العبوة الخارجية

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن أسعار الأدوية محددة ومراقبة ولا يمكن إلغاء تسعيرها، لافتةً إلى أن الأسعار ما زالت محددة، والهيئة مستمرة في مراقبتها ومتابعتها.