هيئة الاتصالات تدعو إلى إبداء المرئيات حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، العموم، إلى تقديم مرئياتهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية، موضحة أن الوثيقة تتضمن أنواع تراخيص الخدمات الراديوية الجوية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، وما شملته من شروط وأحكام فنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الجوية، إضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية الجوية.
وأكّدت الهيئة أن هذه الوثيقة تأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الجوية ورفع مستوى كفاءة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات للخدمات الراديوية الجوية كافة في المملكة، والتأكّد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، إضافة إلى اتباع أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الجوية.
ودعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل المملكة وخارجها من مختلف القطاعات، بتقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الوثيقة.
وحثّت الهيئة على تقديم المرئيات مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات والدراسات التحليلية ودراسات المقارنة المعيارية وغيرها من المعلومات إذا وجدت، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023، من خلال: https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx