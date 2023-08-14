هيئة الاتصالات تدعو إلى إبداء المرئيات حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية

وأكّدت الهيئة أن هذه الوثيقة تأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الجوية ورفع مستوى كفاءة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات للخدمات الراديوية الجوية كافة في المملكة، والتأكّد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، إضافة إلى اتباع أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الجوية.