"الأرصاد" يُحذِّر من تقلبات جوية وأمطار في 10 مناطق بالسعودية من متوسطة إلى غزيرة

في حين يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومَي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية). وفي تبوك (تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم وشرما)، وفي المدينة المنورة (العيص، بدر، ينبع، العلا وخیبر)، والحدود الشمالية (عرعر، وطريف)، وفي الجوف سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل، وجازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر والشقيق)، وبالشرقية القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء.. مع تساقط الثلوج.