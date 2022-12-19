"الأرصاد" يُحذِّر من تقلبات جوية وأمطار في 10 مناطق بالسعودية من متوسطة إلى غزيرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن تقلبات جوية ستضرب معظم مناطق السعودية، وستبدأ الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة الذي يليه، وستؤثر على 13 محافظة بمنطقة مكة المكرمة.
ويُتوقع أن يبدأ تأثير الحالة من مساء الأربعاء، وتزداد في صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.
وتتهيأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية، يصاحبها التأثيرات الآتية: تساقط البَرَد - تيارات هابطة نشطة - أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وتشمل مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص وبحرة)، ثم تمتد لتشمل الليث، القنفذة، العرضيات، أضم وميسان. وكذلك منطقة الباحة (الباحة بلجرشي، المندق القرى، قلوة والمخواة).
وفي المدينة المنورة تشمل (المدينة المنورة المهد، وادي الفرع والحناكية)، وفي حائل حائل تشمل بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة، والحدود الشمالية برفحاء، والقصيم ببريدة وعنيزة والرس، ومعظم محافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وكذلك الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي وعفيف).
وفي منطقة عسير تشمل (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة والبرك).
في حين يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومَي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية). وفي تبوك (تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم وشرما)، وفي المدينة المنورة (العيص، بدر، ينبع، العلا وخیبر)، والحدود الشمالية (عرعر، وطريف)، وفي الجوف سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل، وجازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر والشقيق)، وبالشرقية القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء.. مع تساقط الثلوج.
وأوضح المركز أنه لا يستبعد -بمشيئة الله- تساقُط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك في (جبل اللوز، علقان والظهر)، مع انخفاض درجات الحرارة، وتكوُّن الصقيع.
وبمشيئة الله تشهد أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة وصقيعًا ابتداء من مساء الخميس. ويُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى بين (١- ٥) م.
ويمتد الانخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الجمعة إلى مناطق: القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية. وتصل درجات الحرارة الصغرى بين (٦-٨) م مع ارتفاع الأمواج.
وتنشط الرياح السطحية المتسببة في ارتفاع الأمواج يومَي الخميس والجمعة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة (ينبع) ومكة المكرمة (جدة، رابغ، الليث والقنفذة). ويُتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف المتر.