3 طواريح يكسبون 150 ألف ريال في الليلة الثالثة لمزاد نادي الصقور

وعن قصة طرحه للصقر، ذكر الحجيلي أنهم مجموعة من الطواريح يتعاونون فيما بينهم، وتلقى اتصالًا من أحد أعضاء المجموعة عبر اللاسلكي، وتحركوا نحوه، وتم الطرح بجهود الجميع، مؤكدًا أن فرق النادي ساندتهم وسهلت عليهم الكثير من الأمور من نقل واستضافة وخلافهما.