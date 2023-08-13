استشارية: مشاركة الطفل أحداث يومه الدراسي تعزّز فيه الإيجابية

وتفصيلًا، قالت الدكتورة فاطمة الأحمري: إن "مشاركة الوالدين في تعليم أبنائهم هامة جدًّا للطفل حتى عندما يصبح الطفل معتمِدًا على نفسه في الدراسة، ولو بالسؤال عن كيف كان يومه الدراسي، ما أجمل شيء مرّ به، ماذا تعلم من علوم جديدة أعجبته، مَن أفضل معلم أو أجمل كتاب أو فترة؟ وغيرها من الأحداث".