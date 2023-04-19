"مدني الرياض" يدعو للحيطة والحذر من هطولات الـ5 أيام القادمة: غزيرة

دعت المديريةُ العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميعَ بالعاصمة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر من الهطولات المطرية التي تمتدّ لخمسة أيام بدءًا من اليوم الأربعاء.
وأشارت المديرية إلى أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد باحتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ تشمل: "العاصمة الرياض - رماح - الخرج - المزاحمية - الأفلاج - وادي الدواسر - القويعية - السليل - المجمعة - الزلفي - ثادق - شقراء - ضرما - الغاط - عفيف - الدوادمي - الدرعية - حريملاء - الدلم - حوطة بني تميم - الحريق - مرات".
وأضافت المديرية أن الحالة تبدأ من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد القادم "من 28 إلى 1444/09/03هـ"، وأهابت بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.