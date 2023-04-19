"مدني الرياض" يدعو للحيطة والحذر من هطولات الـ5 أيام القادمة: غزيرة

دعت المديريةُ العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميعَ بالعاصمة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر من الهطولات المطرية التي تمتدّ لخمسة أيام بدءًا من اليوم الأربعاء.