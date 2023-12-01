"السديس" يطلق مبادرة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا"

وحثّ رئيسُ الشؤون الدينية جميعَ منسوبي الوكالة، على مواصلة الجهود، وبذل مزيد من العطاء لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وتمكينهم من تأدية عبادتهم في بيئة تعبدية إيمانية روحانية، وتحقيق التميز في مخرجات المبادرة، وأهمية الإخلاص والإتقان في العمل، بما ينعكس إيجابًا على الخِدمات الدينية المقدمة لزائري المسجد النبوي، ولضمان وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى العالم.