محليات

شرطة رياض الخبراء بالقصيـم تطيح بمروجيْ أمفيتامين وأقراص محظورة

توقيفهما واتخـاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
شرطة رياض الخبراء بالقصيـم تطيح بمروجيْ أمفيتامين وأقراص محظورة

قبضت شرطة محافظة رياض الخبراء بمنطقـة القصيـم علـى مواطنين؛ لترويجهما مادة الأمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة محافظة رياض الخبراء
القصيـم

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