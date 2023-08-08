انطلاق المخيم الصيفي لأيتام "كهاتين" بفرع الطائف

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بفرع الطائف عن انطلاق المخيم الصيفي بالتعاون مع شركة BAE SYSTEMS، ويهدف المخيم إلى استثمار أوقات أطفال أسر الأيتام في الإجازة الصيفية بما يساعد على كشف مهاراتهم القيادية والتعليمية وتنميتها، وتستمر أنشطة المخيم لمدة اسبوعين بدءاً من يوم الأحد 6 أغسطس 2023م حتى 16 أغسطس 2023م.
حيث يشارك في المخيم 30 يتيماً ويتيمة من أعمار 8 - 15 سنة بمقر فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالطائف وبرعاية شركة BAE SYSTEMSK، ويتضمن المخيم أنشطة تتناسب مع طبيعة المنطقة مثل الرسم على الأحجار وكذلك التدريب على مهارات التواصل للأيتام وبعض الأنشطة اليدوية مثل الزراعة المائية وحث الطلاب على القراءة بحيث تتضمن قراءة الكتب وتلخيصها.
من جانب آخر أكد الأستاذ علي العسيري مدير فرع محافظة الطائف أن مثل هذه البرامج والأنشطة تأتي انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للجمعية، وإيماناً منها بدورها الرئيسي في تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم لاستثمار الإجازة الصيفية لتقديم البرامج التي تعزز في تنمية المهارات الأساسية وتقديم الدعم اللازم لصقلها وتطويرها.
وتأتي هذه الفعالية امتداداً للفعاليات التي تقدمها الجمعية للأيتام وفق الخطة الاستراتيجية التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 م بالتعاون مع شركة BAE SYSTEMSK ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية ودورها البارز في خدمة الأيتام .