انطلاق المخيم الصيفي لأيتام "كهاتين" بفرع الطائف

من جانب آخر أكد الأستاذ علي العسيري مدير فرع محافظة الطائف أن مثل هذه البرامج والأنشطة تأتي انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للجمعية، وإيماناً منها بدورها الرئيسي في تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم لاستثمار الإجازة الصيفية لتقديم البرامج التي تعزز في تنمية المهارات الأساسية وتقديم الدعم اللازم لصقلها وتطويرها.