حرس حدود جازان يحبط تهريب 45 كيلوجرامًا من "القات"

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 45 كيلوجرامًا من نبات "القات" المُخدر.
كما استُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، كما تعهدت الجهات الأمنية بأنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.