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"الدفاع المدني" ينبّه لأمطار متوقعة على العاصمة و7 محافظات تتبعها

وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد
"الدفاع المدني" ينبّه لأمطار متوقعة على العاصمة و7 محافظات تتبعها
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني لأخذ الحيطة والحذر، للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تشير لاحتمالية هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض وعدد من محافظاتها.

وتشمل التوقعات الممطرة كلًا من: الرياض العاصمة، ومحافظات: المجمعة، والغاط، والزلفي، وشقراء، ورماح، وعفيف، والدوادمي، بدءًا من اليوم 6 إلى 7/ 8/ 1444هـ.

ودعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية، ومجاري السيول، والسدود، وتجمعات المياه، وأعمدة الإنارة، وغرف الكهرباء بالشوارع؛ حفاظًا على سلامتهم.

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