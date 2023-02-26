"الدفاع المدني" ينبّه لأمطار متوقعة على العاصمة و7 محافظات تتبعها

وتشمل التوقعات الممطرة كلًا من: الرياض العاصمة، ومحافظات: المجمعة، والغاط، والزلفي، وشقراء، ورماح، وعفيف، والدوادمي، بدءًا من اليوم 6 إلى 7/ 8/ 1444هـ.