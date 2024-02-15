"إغاثي الملك سلمان" يوقع برنامجاً لإنشاء وإعادة تأهيل محطتي تحلية للمياه في بورتسودان السودانية

وأضاف أنه سيجري كذلك إنشاء محطة تحلية مياه في مبنى مستشفى الأطفال التعليمي بالمدينة يوفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام لعدد من المستشفيات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 50 متراً مكعباً يومياً، ويتم بها توفير مياه صالحة للاستخدام في أعمال التطبيب المتنوعة، يستفيد منها 630.000 فرد بشكل مباشر من المرضى وذويهم.