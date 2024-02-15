"إغاثي الملك سلمان" يوقع برنامجاً لإنشاء وإعادة تأهيل محطتي تحلية للمياه في بورتسودان السودانية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل محطة تحلية مياه في منطقة الشاحنات، وإنشاء محطة تحلية أخرى في مستشفى الأطفال في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان.
ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية إعادة تأهيل محطة تحلية مياه في منطقة الشاحنات بمدينة بورتسودان، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3.000 متر مكعب يومياً، يستفيد منها حوالي 50 حياً بالمدينة.
وأضاف أنه سيجري كذلك إنشاء محطة تحلية مياه في مبنى مستشفى الأطفال التعليمي بالمدينة يوفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام لعدد من المستشفيات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 50 متراً مكعباً يومياً، ويتم بها توفير مياه صالحة للاستخدام في أعمال التطبيب المتنوعة، يستفيد منها 630.000 فرد بشكل مباشر من المرضى وذويهم.
وأفاد المعلم أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة سعودية متخصصة في تحلية المياه.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.