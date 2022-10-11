هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تدعو إلى ضمان حصول اللاجئين على التعليم

وتطرق المشاركون في الندوة إلى المبادرات والأطر الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بوصولهم إلى التعليم، وتحديد الفجوات وتقديم مقترحات بشأن سبل المضي قدماً، بما في ذلك بناء قدرات وإمكانات البلدان المضيفة، لتوفير أفضل فرص التعليم للأطفال اللاجئين؛ ومعالجة أبعاد النوع الاجتماعي في تعليم اللاجئين، بما في ذلك فرص التعلّم عبر الإنترنت؛ وتعزيز التشريعات الوطنية وخطط التنمية لتحسين وصول اللاجئين إلى التعليم، وتحديد سبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضايا اللاجئين.