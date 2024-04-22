الأفلاج.. تثبيت "كسر مفتت" لـ"أربعيني" أصيب في حادث دهس

تمكن مستشفى الأفلاج العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من تثبيت كسر مفتت من الدرجة الخامسة في أعلى قصبة الساق اليسرى، لمصاب في العقد الرابع من عمره تعرض لحادث دهس.