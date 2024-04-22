الأفلاج.. تثبيت "كسر مفتت" لـ"أربعيني" أصيب في حادث دهس

تمكن مستشفى الأفلاج العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من تثبيت كسر مفتت من الدرجة الخامسة في أعلى قصبة الساق اليسرى، لمصاب في العقد الرابع من عمره تعرض لحادث دهس.
وأجرى الفريق الطبي، عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي تحت التخدير النصفي للمريض.
وتم الاسترداد التام للسطح المفصلي لمفصل الركبة اليسرى، مع إصلاح قطع الرباط الجانبي الداخلي فيها.
وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وتتم متابعة حالة المريض الصحية التي تشهد تحسنًا في قسم التنويم، مواصلاً رحلته العلاجية والتأهيلية ليتمكن من المشي بشكل طبيعي.
يذكر أن عدد مستفيدي الطوارئ في المستشفى، بلغ 12839 مستفيدًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.