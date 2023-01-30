استرواح ونقل عاجل للعمليات.. "سعود الطبية" تنقذ مقيمًا تعرض لإصابة نافذة في القلب

وتم فتح صدر المريض من خلال عظمة القص، وتحرير القلب من الضغط المتكون من تجمع الدم في تجويف التامور، بعد ذلك تم التحكم بالنزيف وإصلاح عضلة القلب، وبتوفيق الله تحسن المريض وغادر العناية المركزة بعد يومين وهو بصحة جيدة.